ولى العهد السعودى يتلقى اتصالاً من ماكرون لبحث المستجدات بالمنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، اتصالاً هاتفياً من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا، بحسب "واس". وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع فى المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها.

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