الجيش التركي يحيد إرهابيا بارزا من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة / سرتاج بولور/ الخليج 365
تمكن الجيش التركي ، من تحييد إرهابي من منظمة "بي كا كا"، مطلوب على القائمة الحمراء، خلال عملية شمالي العراق.
وأوضحت مصادر أمنية للأناضول، الاثنين، أن قوات من الجيش بالتعاون مع جهاز الاستخبارات التركي تمكنت من تحييد إرهابي من تنظيم "بي كا كا" خلال عملية جوية في منطقة "متينة" شمالي العراق.
وأضافت أن الإرهابي يدعى "مصلح ايكه" مدرج على قائمة النشرة الحمراء للمطلوبين ويلقب بـ"تكوشر زاغروس" في تنظيم "بي كا كا".
وأشارت أن "ايكه" انضم للمنظمة في التسعينيات، وهو مسؤول عن العديد من العمليات في مناطق "شمدينلي" و"تشوقورجا" جنوب شرقي تركيا.
وذكرت أن ايكه تدرب على يد قيادي مطلوب على النشرة الحمراء في المنظمة يدعى "دوران قالقان" ثم تم تعيينه "مسؤولا ميدانيا لمنطقة متينة".
وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا 5 قوائم فرعية هي: الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.
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