منسق الأمم المتحدة لعملية السلام يصل غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

وصل المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الاثنين، إلى قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي لهيئة المعابر الفلسطينية (حكومية)، في تصريح صحفي، وصل "الخليج 365" نسخة منه، إن ملادينوف وصل غزة، برفقة وفد، عبر معبر بيت حانون (إيرز)، شمالي القطاع.

ويزور ملادينوف غزة، بين الفينة والأخرى، للقاء قادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية، في إطار جهوده الخاصة باستكمال مباحثات التهدئة غبر المباشرة، بين حماس وإسرائيل، بالإضافة لبحث ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.