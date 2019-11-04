وصل المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الاثنين، إلى قطاع غزة.
وقال المكتب الإعلامي لهيئة المعابر الفلسطينية (حكومية)، في تصريح صحفي، وصل "الخليج 365" نسخة منه، إن ملادينوف وصل غزة، برفقة وفد، عبر معبر بيت حانون (إيرز)، شمالي القطاع.
ويزور ملادينوف غزة، بين الفينة والأخرى، للقاء قادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية، في إطار جهوده الخاصة باستكمال مباحثات التهدئة غبر المباشرة، بين حماس وإسرائيل، بالإضافة لبحث ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام يصل غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.