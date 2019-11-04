الأمن العراقي يستعيد السيطرة على محيط قنصلية إيران بكربلاء

العراق/علي جواد/الخليج 365-



استعادت قوات الأمن العراقي، الإثنين، السيطرة على محيط مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء (جنوب)، بعد مواجهات مع محتجين حاولوا اقتحامها، بحسب مصدر أمني للأناضول.



وأضاف المصدر من شرطة كربلاء، أن "قوات مكافحة الشغب والشرطة استعادت السيطرة على الأوضاع بمحيط مبنى القنصلية الايرانية في كربلاء"، مشيرا الى ان "12 جريحا من المتظاهرين نقلوا الى المستشفى ليلة الأحد/الإثنين".



وتابع المصدر أن "المحتجين رموا مبنى القنصلية بزجاجات حارقة، لكن قوات الأمن حالت دون اندلاع حريق في المبنى"، لافتا الى ان "مبنى القنصلية كان خاليا من البعثة الدبلوماسية لحظة محاولة اقتحامه".



ورفع محتجون ليلة أمس العلم العراقي فوق جدار مبنى القنصلية الايرانية، ورشقوا المبنى بالحجارة والزجاجات الحارقة.



Advertisements

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.



وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.



منذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.



ووفقا لمفوضية حقوق الانسان العراقية فإن 260 متظاهراً قتلوا وأصيب 12 الفا بجروح خلال الاحتجاجات.





الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.