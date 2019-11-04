العراق: إحباط محاولة إحراق قنصلية إيران بكربلاء

العراق/ نازا محمد/الخليج 365



أحبطت قوات مكافحة الشغب محاولات متظاهرين إحراق القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء جنوبي العراق في وقت مبكّر، الاثنين.

وأفاد مصدر أمني للأناضول، بأن "القوات الأمنية تمكنت من تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بعد محاولتهم اقتحام مبنى القنصلية وإحراقها بالمولوتوف (قنابل يدوية الصنع من قناني عصير فارغة)".

وأضاف أنه "تم اعتقال عشرات المتظاهرين على خلفية ذلك"

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وتابع المصدر ذاته بهذا الصدد بالقول "يتواجد قرابة 200 عنصر أمني في محيط مبنى القنصلية لحمايتها".

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات وتخللت هذه الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.