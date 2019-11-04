سيارات جديدة تجعلك تنام على الطريق

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شركة “تسلا” الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات، عن تطوير منظومة الطيار الآلي؛ بحيث يُمكن لقائد السيارة أن ينام على الطريق.

وأوضحت “تسلا”؛ وفقًا لما نقله موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص، أنها طرحت تحديثًا لنظام “الطيار الآلي” بسياراتها؛ بحيث يمكنه التعرف على “المخاريط المرورية”، وتجنبها.

Advertisements

كما يمكن لـ”طيار تسلا الآلي” أن يتعرف على أصعب العقبات على الطريق، مثل شخص أسمر البشرة وسط الليل الحالك على الطريق السريع، واكتشاف الأعمدة على الطريق.

وأشارت إلى أنه بتلك الطريقة يمكن لقائد السيارة أن ينام وهو مطمئن أن سيارته لن تصطدم بأي شيء طارئ، يمكن أن يقع على الطريق.

لكن في نفس الوقت حذّرت “تسلا” السائقين، من أنهم يجب أن يكونوا متيقظين دومًا؛ لأن تلك المنظومة آلية ولا تزال قيد الاختبار؛ حتى لا يتفاجأ قائد السيارة بأي حدث طارئ قد يتسبب في حادث مروري.