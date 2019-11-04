وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

وأوضحت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مهندس تخطيط، مهندس مبانٍ.

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