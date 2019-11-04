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شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تحذر من رياح مثيرة للأتربة على منطقة نجران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدى إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتى خباش، وشرورة، تستمر حتى الـ 5 مساءً، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة فى مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدى المركبات على الطرق السريعة.
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