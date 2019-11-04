شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اكتشاف وسيلة للإنقاذ من مرض رئوي مميت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 تمكن علماء جامعة فاندربيلت الأمريكية من ابتكار طريقة لتجديد الرئات المزروعة، التي ستساعد على إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي في مرحلتها النهائية.

Advertisements ويفيد موقع MedicalXpress بأن الباحثين استخدموا تقنية الدورة الدموية المتقاطعة في الخنازير التي يمكن أن تدعم عمل الرئتين مدة 36 ساعة متتالية. هذه الفترة الزمنية تسمح للأطباء بإجراء عمليات إضافية مكرسة لإصلاح الأنسجة لعملية الزرع اللاحقة. كما تسمح هذه الطريقة بتحسين حالة الرئتين المتضررة نتيجة اشتفاف (تهوية) محتويات المعدة والمجاري التنفسية. سابقا كان على الأطباء خلال ست ساعات تحديد صلاحية الرئتين للزرع، وهذا الوقت غير كاف للقيام بجميع عمليات الإصلاح. يخطط الباحثون إلى توسيع هذه الفترة (36 ساعة) إلى أيام وحتى أسابيع.

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