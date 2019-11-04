عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعتمد الرياضيين على نظام غذائي معين خلال النهار، ولكنهم غالباً ما يتقيدون به حيث يقومون بتخطي بعض الوجبات بشكل متكرر أو بمضاعفة التمارين من دون أن يعلموا أنهم بذلك يعرضون صحتهم للخطر.



وفي الواقع، لايجب أن يهتم الرجال بمقدار السعرات الحرارية التي يتناولوها يومياً إلا في حال فقدان الوزن أو زيادته، ويمكن معرفة مقدار السعرات الحرارية التي يحتاجونها بناءً على مستوى نشاطه اليومي، ولكن إذا أردت أن تعرف كيف تتجنب الشعور بالتعب أثناء التمرين فعليك اتباع هذه الإرشادات العامة، بحسب مجلة "الرجل":

تناول الطعام وفقاً لأهداف لياقتك البدنية

يجب أن يتناول الرياضيين وجبة خفيفة قبل موعد التمرين بساعة، أما فيمايتعلق بالوجبات الأكبر فإن ذلك يعتمد على نوع التمارين التي يمارسها الرياضي. فإذا أراد الرياضي الحصول على قدرة تحمل أطول فينصح بوجبة غنية بالكربوهيدرات قبل ساعتين أو ثلاث من التمرين ليعطيه القدرة اللازمة للحفاظ على طاقته، حيث أن النظام الغائي الغني بالكربوهيدرات يضم كميات كبيرة من الفاكهة الطازجة والخضار والحبوب الكاملة.

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ومن جهة أخرى، نرى أن الرياضيين الذين يرغبون في بناء كتلة عضلية يعتمدون على نظام غذائي يحتوي على كميات كبيرة من البروتين أي يضم اللحوم الخالية من الدهون والدجاج والسمك والبيض والبقوليات.

شرب كميات كافية من السوائل

لايرغب الكثير من الرجال في تناول الطعام قبل ممارسة الرياضة لأنهم يعتقدون أن الطعام سيثقل المعدة ويسبب تشنجات وألم في البطن، ولكننا نستطيع استبدال ذلك بشرب كوب من العصائر الطبيعية مثل عصير العنب، فهي توفر مغذيات مثل البوليفينول بالإضافة إلى السكريات الطبيعية التي تنشط الجسم أثناء التمرين، كما أنها تساعد في تعزيز أداء التمارين الرياضية.

تناول الموز

يعتبر الموز من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها قبل التمرين، فهو خليط من البوتاسيوم والسكريات الطبيعية، كما أنه سهل الهضم ويوفر الطاقة اللازمة للتحمل أثناء الرياضة، كما أن البوتاسيوم هو أحد الشوارد التي يخسرها الجسم أثناء التعرق لذلك فهو ضروري للحفاظ على مستويات البوتاسيوم في الجسم.