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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصفة سحرية لتجنب الخرف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الصحة العالمية، أن أفضل طريقة لتجنب مرض الخرف الذي يعاني منه 50 مليون شخص حول العالم، تكون باتباع نمط حياة صحي.
ولتجنب الخرف الذي يكلّف العالم سنويا ما يقارب الـ818 مليار دولار، وضعت منظمة الصحة العالمية قائمة توجيهية لتفادي المرض الذي ليس بالضرورة أن يكون نتيجة حتمية للشيخوخة والتقدم في العمر.
وتوصلت الدراسة إلى أن عوامل ذات صلة بنمط الحياة مثل النشاط الرياضي والتدخين والنظام الغذائي غير الصحي والإفراط في تناول الكحوليات، يزيد من فرص الإصابة بالخرف.
كذلك تساهم أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والبدانة والاكتئاب في رفع احتمالات التعرض للخرف، وفق ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
ومن نتائج الدراسة أيضا عدم وجود صلة واضحة بين تناول المكملات الغذائية وانخفاض خطر الإصابة بالخرف، إذ أن بعض الحالات التي شملتها الأبحاث أظهرت أضرارا لمكملات البروتين.
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