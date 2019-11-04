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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تحذر من الكريمات الواقية للشمس! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أظهرت دراسة خبراء من وكالة الغذاء والدواء الأمريكية الأخطار الجسيمة التي يسببها استخدام مختلف أنواع الكريمات الواقية من الشمس.
وذكرت مجلة "Journal of the American Medical Association"، أن مخاطر الواقيات الشمسية تنبع من خطر المركبات الكيميائية العضوية فيها، التي تمنع وصول أشعة الشمس فوق البنفسجية للجلد، لكن دم الإنسان يقوم بامتصاصها إذا ما استخدمت بكثرة.
وشارك في الدراسة 24 شخصا من المتطوعين الأصحاء من الجنسين ويبلغ متوسط أعمارهم 35 عاما. ووضع المشاركون كريمات واقية من الشمس أربع مرات في اليوم لمدة أربعة أيام، حيث غطت المراهم نسبة 75% من سطح أجسادهم.
وأظهرت النتائج، بعد أن أخذت عينات من دم المتطوعين، أن الاستخدام الدوري المنتظم لمستحضرات الوقاية من الشمس على الجلد يؤدي إلى زيادة كبيرة في محتوى المواد الضارة، التي تجاوزت عتبة السلامة المحددة من قبل إدارة الأغذية والدواء كالأوكسي بنزون وأوبوبينزون وأوكتوكريلين وإيكسامول.
ويمكن لهذه المركبات، وفقا للعلماء، أن تسبب اضطرابات هرمونية لدى البشر وتهدد عمل الجهاز التناسلي إضافة لتأثيرها المسرطن.
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