ماذا يعني ظهور نقطة بيضاء على أظافرك؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هل انتبهت يومًا إلى وجود نقاط بيضاء تحت أظافرك؟ الكثير من الناس يلاحظون ذلك.



الخبر الجيد أن الأمر لا يتعلق بنقص الكالسيوم، وقد اعتادت الأمهات قديمًا على إخبار الأطفال بأن هذه النقاط على الأظافر تدلل على وجود نقص في الكالسيوم، وهو الأمر الذي كن يضعنه مبررًا لضرورة شرب للحليب.

اليوم، يمكن القول بأن هذه العلامات لا تدلل بشكل مباشر على نقص الكالسيوم، وإنما تعني شيئًا آخر، هو حدوث صدمة من نوع ما للإظفر!

ومعنى ذلك، أن الأمر ليس خطيرًا؛ فضرب إصبعك بالباب أو بالطاولة أو حتى بالقلم قد يسبب ظهور هذه الكدمة الصغيرة، بحسب ما نشرت صحيفة ميرور البريطانية.

كيف تظهر هذه البقع؟

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تظهر هذه البقع على قاعدة الإظفر وتنمو بشكل تدريجي على السطح. ومن المرجح أن تلاحظ هذه العلامة بعد أن تنسى السبب المباشر الذي تسبب به، فالأمر عادة ما يكون غير ملفت للنظر، كضرب الطاولة أو غيره.

على أي حال، يمكن أن تشير هذه البقع إلى شيء إضافي هو نقص الزنك. ويعتبر تناول أغذية مثل السبانخ أو الفاصوليا أو لحوم الأبقار طريقة جيدة لمكافحة ذلك.

مضاعفات

في أسوأ الحالات، قد تكشف هذه النقاط علامات حول الملاريا، أو داءُ هودجكن اللمفاوي، أو الأنيميا، لكن نادرًا ما يحدث ذلك، وليس علينا القلق في هذه الحالات؛ لأن مثل تلك الأمراض تشتمل على أعراض أخرى أخطر من مجرد ظهور هذه البقعة.

الحالة التي عليك أن تشعر فيها بالخطر هي أن يصبح الإظفر بالكامل ملونًا باللون الأبيض، ولذلك عليك التوجه فورًا إلى الطبيب، لأن ذلك قد يكون إشارة على مرض قلبي أو السكري.

أما إذا ظهرت خطوط على الإظفر فقد يعني ذلك وجود حالات تسمم بالمواد السامة قد توصلك إلى الموت.