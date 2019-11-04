شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والنيجر يبحثان التعاون الثنائى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأحد مع الرئيس النيجرى، إيسوفو محمدو،علاقات الصداقة والتعاون المشترك وفرص وإمكانات تنميتها وتطويرها فى مختلف الجوانب الحيوية.

واستعرض الجانبان - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا التى تهم البلدين.

وأكد الجانبان الحرص على تنمية علاقات التعاون إلى آفاق أوسع فى ظل الرغبة المشتركة لدى قيادتيهما، إلى جانب توفر المقومات والفرص الواعدة على مختلف الأصعدة خاصة فى التجارة والاستثمار ومشاريع التنمية وغيرها من القطاعات التى تخدم مصالحهما المتبادلة.