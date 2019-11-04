عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاومي تطلق هاتفها Mi Note 10 يوم 14 نوفمبر الجاري

الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365

من المتوقع أن تطلق شركة شاومي هاتف Mi CC9 Pro خلال الأسبوع المقبل، وسيصل الهاتف، الذي يضم إعداد كاميرا خماسي من الخلف، إلى الأسواق العالمية تحت اسم Mi Note 10.



واليوم كشفت صفحة Xiaomi Poland على فيس بوك أن الهاتف الذكي سيصل عالميًا بحلول 14 نوفمبر الجاري.

Advertisements

وعلى ما يبدو، فإن الهاتف سيأتي بإعداد كاميرا خماسي مثبت بشكل رأسي من الخلف، ودمجه بفلاشين من نوع LED، ونشرت الشركة صورا على مواقع التواصل، والتي توضح مستويات التكبير في الكاميرا.

وسيحتوي Mi CC9 Pro/Mi Note 10 على عدسة مكبرة حتى خمسة أضعاف، إلى جانب مكبر رقمي والذي يمكنه أن يصل إلى 50 ضعف، وتم التقاط الصور أعلاه بواسطة هذه العدسات، ولقد تبين أن السفينة الظاهرة تبتعد بنحو أكثر من 500 متر من الهاتف.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بشريحة Snapdragon 730G مع حواف منحنية من الشاشة ونتوء قطرة المياه من الأعلى والذي يضم الكاميرا الأمامية.

وسيتم إطلاق الهاتف بلونين؛ الأخضر والأبيض، وسيتم الكشف عليه في الصين خلال خمسة أيام.