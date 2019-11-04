شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف السودانى: الدولة ترعى وتكفل الحريات الدينية للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى، إن دولة السودان المدنية الديمقراطية الجديدة، ترعى كافة مصالح المواطنين وتكفل الحريات الدينية لهم، لممارسة شعائرهم التعبدية بحرية تامة.

وأشار مفرح، لدى استقباله اليوم الأحد ادريان نور فولك سفير كندا لدى السودان، إلى أن كل الأديان السماوية تدعو إلى الحرية والسلام والعدالة، موضحا أن الوزارة تبحث عن السلام الاجتماعى والتعايش الديني.

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وأشاد مفرح بالمساعدات التى ظلت تقدمها كندا للسودان خاصة للذين فروا من الحروب، إبان العهد السابق بإيوائهم وتقديم الدعم اللوجستى لهم، داعيا إلى مشروعات فى مجال البنية التحتية لتوفير فرص عمل للشباب.

من جانبه، أكد السفير الكندى ترحيب بلاده بالتعاون مع السودان فى مجال حقوق الإنسان، وحوار الأديان، مشيدا بعمل وزارة الأوقاف ودورها فى المجتمع.