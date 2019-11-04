عدن - ياسمين عبد الله التهامي - على شكل الشيكولاتة.. تصميم فندق فى بريطانيا لجذب عشاقها

الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365

تحتوى المملكة المتحدة، على واحد من الفنادق الغريبة فى العالم، وهو فندق الشوكولاته، وهو فى جنوب المملكة، ويمكن الإقامة فيه مقابل 30 جنيهاً استرلينياً للشخص الواحد في الليلة.



يقدم فندق Chocolate Boutique Hotel سلال الشوكولاته، ونافورة الشوكولاته للضيوف المقيمين به، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويقع الفندق على بعد دقائق فقط من شاطئ Bournemouth، وتم تجديده مؤخرا، في وقت سابق من هذا العام.

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تم تزيين غرف النوم الـ 15 باللون البني والكريمى، وكل ألوانه مستمدة من لون المنتج الأشهر على العالم، ويحتوى على غرف تتنوع بين غرف فردية وأجنحة مزدوجة الحجم.

تشمل كل غرفة تقديم العديد من الشوكولاته، بالإضافة إلى وجبة الإفطار، والتي تشمل فطائر الشوكولاته.

يمكنك أيضًا أن تدفع أكثر قليلاً مقابل عبوات الشوكولاتة.

ألوان الفندق التى تتنوع بين البنى والكريمى، واعتماده بشكل أساسى على تقديم الشوكولاته لضيوفه، هو ما منحه شهرة كبيرة خاصة بين صفوف محبى المنتج البنى الشهير.