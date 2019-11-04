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رئيس وزراء العراق يحث المحتجين على وقف التظاهر لأنها تلحق ضرر بالاقتصاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى، المحتجين الأحد، إلى المساعدة فى إعادة الحياة إلى طبيعتها فى شتى أنحاء البلاد، وقال إن الاضطرابات تكلف الاقتصاد "مليارات الدولارات".

وقال عبد المهدى فى بيان نُشر مساء الأحد، إن الاحتجاجات التى "هزت المنظومة السياسية" حققت غرضها ويجب أن تتوقف عن التأثير على الأنشطة التجارية والاقتصادية فى العراق.

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وأضاف أن "تهديد المصالح النفطية وقطع البعض الطرق عن موانئ العراق يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات" وحذر من أن هذه الاضطرابات تؤدى إلى رفع أسعار السلع.

 

 

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