أوبو ترتقي بآفاق التصوير بإطلاق Reno2 المزودة بـ 4 كاميرات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوبو ترتقي بآفاق التصويربإطلاق Reno2 المزودة بـ 4 كاميرات

الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365

تعتزم OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الهواتف الذكية، الكشف عن سلسلة هواتف Reno2 الجديدة للسوق المصري يوم 13 نوفمبر بالقاهرة.



وتأتي المجموعة الأحدث ضمن سلسلة Reno الرائدة لترتقي بالقدرات الإبداعية للمستخدمين بفضل مزايا التصوير المحسنة التي تتمتع بها، وتنتقل بتجربة مستخدمي السلسلة المميزة إلى مستوى جديد كليًا.

وكانت OPPO قد أطلقت العديد من التقنيات الرائدة وغير المسبوقة على مستوى القطاع انطلاقًا من التزامها بتمكين المستخدمين من الوصول إلى أحدث التقنيات.

وتتفوق سلسلة Reno2 بمزاياها المتنوعة على سلسلة Reno التي أطلقتها الشركة في مطلع هذا العام، لتقدم للمستخدمين أول هاتف مزود بمنظومة كاميرا رباعية من OPPO.

وبفضل التقنية الرائدة للتصوير بالنمط المظلم الفائق Ultra Dark Mode، تتيح السلسلة للمستخدمين فرصة التمتع بصور ليلية فائقة النقاء تلتقط حتى أدق التفاصيل الخفية عن العين البشرية، بينما يأتي نمط تصوير الفيديو بالثبات الفائق Ultra Steady Video ليتيح لهم تصوير مقاطع الفيديو المفعمة بالحيوية والحركة بمستوى فائق من الوضوح والدقة.

كما ستقوم OPPO بتقديم خدمة OPPO Care لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتمتع العملاء الذين يشترون هواتف سلسلة Reno2 في غضون الأيام الثلاثة الأولى من البيع لأول مرة، باستبدال الشاشة أو الغطاء الخلفي التالف نتيجة السقوط أو الأضرار مجانا لمرة واحدة، في غضون ستة أشهر من الشراء.

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إطلاق العنان لإبداعات المستخدمين عبر التقنيات الرائدة

تتمحور جهود OPPO حول الارتقاء بتقنيات التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف المتحركة، ولهذا ستضم سلسلة Reno2 أول جهاز مزود بمنظومة كاميرا رباعية من OPPO.

وستأتي التقنية المبتكرة التي يتمتع بها الهاتف لتتيح للمستخدمين تخطي حدود المألوف وفتح أذهانهم لمجموعة غير مسبوقة من الزوايا والاحتمالات غير المقيدة بالزمان والمكان، بدءًا من الهضاب الشاسعة إلى شوارع المدينة المزدحمة ومن الشواطئ الخلابة إلى الليالي المظلمة التي يغيب عنها ضوء القمر.

مميزات هواتف OPPO Reno

وبدأت قصة سلسلة OPPO Reno بإطلاق سلسلة Reno الأولى في أبريل 2019، والتي استهدفت إلهام القدرات الإبداعية عند الشباب وكانت مصممة خصيصًا لجيل الشباب الطموح الحريص على السعي وراء أحلامه والتعبير عن نفسه، ونجحت على الفور في تعزيز القدرات الإبداعية للمستخدمين بفضل مظهرها الأنيق وتصميمها المبتكر.

وتؤمن OPPO أن سلسلة Reno تتيح لكل مستخدم خوض تجربته المتفردة عن غيره، فقد ساعدت السلسلة الأولى للمستخدمين على إطلاق العنان لخيالهم وتوسيع آفاقهم الإبداعية. فهذه السلسلة لا تعترف بالحدود المرسومة مسبقًا لأنها تتيح لكل مستخدم فرصة التمتع بتجربة متفردة تتلاءم مع أسلوبه الإبداعي.

وكانت OPPO قد تعاونت مع عدد من الفنانين حول العالم لمشاركة الإمكانات التي تتمتع بها هواتف Reno عبر الكشف عن الروح المرحة والمخيلة الخصبة التي تقف وراء معايير السلسلة.

وتمثل هواتف Reno تجسيدًا لرؤية OPPO الإبداعية لتطوير الهواتف الذكية خلال الأعوام العشر المقبلة، في حين تأتي سلسلة Reno2 المرتقبة لترتقي بمفاهيم الإبداع والابتكار إلى مستويات جديدة تتحدى المستخدمين للتخلي عن تقنيات التصوير الفوتوغرافي التقليدية لتبني التقنيات الجديدة التي تحث على مزيد من الإبداع.