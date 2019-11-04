شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للمستقبل» يحتفي بقصص نجاح تشهدها الإمارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، انطلقت أمس، فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل»، المبادرة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، التي تنظمها مؤسسة دبي للمستقبل، فيما تنطلق اليوم الدورة الثانية من مؤتمر «إيمتيك مينا» للتقنيات الناشئة، بالشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل و«إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية»، لاستكشاف آفاق الاتجاهات المستقبلية والتقنيات الناشئة.
واحتفت فعاليات اليوم الأول من أسبوع دبي للمستقبل، بقصص النجاح التي تشهدها دبي في قطاعات الابتكار وريادة الأعمال؛ حيث شهدت مشاركة واسعة من أفراد المجتمع اختبروا خلالها مجموعة من التجارب المستقبلية، وعاشوا تجربة التعرف إلى التصورات الخاصة بمستقبل الإنسان، إضافة إلى تجربة المهارات والقدرات التي تمكن من التحكم بالطائرات بدون طيار.
واشتملت فعاليات اليوم الأول على جلسات تفاعلية ولوحات فنية مكّنت الزوار من التعرف إلى التصورات الافتراضية للمستقبل، وشكل القطاعات وتعامل الإنسان معها؛ حيث شارك الزوار في وضع التحديات المستقبلية من وجهة نظرهم، وساهموا في ابتكار الحلول لها، في حين نقلت «السينما الصامتة» الزوار في رحلة للمستقبل، وتذوقوا الأطعمة التي تم إعدادها بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، أحد الابتكارات المستقبلية التي ستترك أثراً في حياة الناس.
كما تضمنت فعاليات اليوم الأول مشاركة الزوار بتجربة الجدار الرقمي لرسم الجرافيتي والشطرنج مع الذكاء الاصطناعي و«الهوكي الافتراضي» و«الكاريكاتير الرقمي»، والتي شكلت تصوراً لمستقبل المجتمع الذي سيُسهم في تغيير طرق ونمط الحياة، التي سيكون للتقنية والذكاء الاصطناعي الدور الكبير في تشكيل ملامحها.
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