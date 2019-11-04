شكرا لقرائتكم خبر عن فرع تنظيم داعش الإرهابى فى الصومال يعلن مبايعة زعيم التنظيم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فرع تنظيم داعش الإرهابى فى الصومال، فى بيان مبايعته لأبى إبراهيم الهاشمى القرشى الذى أعلنه التنظيم زعيما جديدا له بعد مقتل أبو بكر البغدادي. ونشر فرع التنظيم بالصومال صورا على انستجرام لنحو 12 مقاتلا يقفون بين الأشجار وعليها تعليق يقول إنهم يعلنون مبايعة القرشي. وأعلن التنظيم تعيين القرشى زعيما جديدا له يوم الخميس فى رسالة صوتية أكد فيها أيضا مقتل البغدادى وتوعد بالثأر من الولايات المتحدة. (

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