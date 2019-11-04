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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مدينة إيطالية ساحرة تقدم منازل مجانا مقابل الاستقرار بها
الإثنين 4 نوفمبر 2019
الخليج 365
فى إعلان جديد ومختلف، أعلنت مدينة إيطالية جميلة ذات مناظر ساحرة وخلابة، أنها تقدم منازل مجانية لجذب سكان جدد.
وقال عمدة مدينة فينتشنزو جيامبرون إنه من "المؤلم" رؤية منازل قديمة رائعة يتم التخلي عنها في مسقط رأسه، كاماتاراتا، في صقلية، وفقا لموقع "ذا صن" البريطانية.
وقال لشبكة "سي إن إن" إنه حريص على منع كاماتاراتا من خسارة ونزيف المزيد من السكان، وتقع البلدة في الجبال، على بعد حوالي 40 ميل جنوب شرق باليرمو و 22 ميل شمال أجريجينتو.
إنها منطقة تم الإشادة بها من قِبل المصطافين على TripAdvisor لاحتوائها على مناظر طبيعية جميلة، بهندسة معمارية مذهلة وطعام مميز.
أخبر رئيس البلدية أنه أمضى السنوات الثلاث الماضية في الحصول على ملكية العقارات المهجورة منذ فترة طويلة لتسليم المفاتيح للمقيمين الجدد مجانًا.
قال جيامبرون: "لا أستطيع الوقوف لرؤية هذا المركز التاريخي القديم الرائع فارغًا وتحوله إلى خراب".
وقال إنه بينما كان الملاك "غافلين عن الأضرار التي سببوها عندما تخلصوا من منازلهم، فقد تركوا "ندبة عميقة" في منظر المدينة الجذاب نتيجة لذلك"، ويود العمدة تجديد المنازل القديمة.
وقال جيامبرون إنه يأمل في إنقاذ 100 منزل مهجور منذ فترة طويلة وإعادتها إلى الحياة، وقال إن المشترين الجدد مرحب بهم للتدخل لإحياء المنطقة التاريخية".
تفتح كاماتاراتا، أبوابها للأزواج الصغار الذين لديهم أطفال على وجه الخصوص، والذين سيحصلون على أولوية للاستقرار هناك.
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