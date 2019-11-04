شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: «التدخل الخارجي» شماعة المقصرين بحق أوطانهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن «التدخل الخارجي» هو شماعة المقصرين بحق أوطانهم، ناصحاً هؤلاء بأن يراجعوا سجلاتهم ويقارنوها بطموحات شعوبهم. وقال قرقاش، في تغريدة على «تويتر» أمس، «من أساليب الهروب إلى الأمام وعدم مواجهة سوء التدبير اتهام الخارج». وأضاف «لا أخص بلداً بعينه، ولكنني أقول لمن يمارسون ذلك: راجعوا أنفسكم وسجلكم». واختتم وزير الدولة متوجهاً بالنصيحة لمن يهمه الأمر: «دقّقوا في سياساتكم وقارنوها بطموحات شعوبكم تجاه السيادة والحياة الكريمة قبل أن تعلّقوا تقصيركم على شماعة التدخل الخارجي».

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