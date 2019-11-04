1.73 مليار درهم أرباح «إعمار مولز».. والزوار 99 مليوناً

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ارتفعت إيرادات «إعمار مولز» 6% إلى 3.41 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، مقارنة بإيرادات الفترة نفسها العام الماضي والتي بلغت 3.23 مليار. كما بلغ صافي الربح للفترة، 1.73 مليار درهم، بنمو 6% أيضاً. وسجلت الإيرادات خلال الربع الثالث ارتفاعاً ب5% إلى 1.185 مليار درهم، مقارنة ب 1.129 مليار خلال الربع المقابل من 2018، كما حققت صافي ربح فصلي ب 602 مليون درهم بنمو 12%، مقارنة بالفترة ذاتها للعام الماضي والتي بلغت 537 مليون درهم.

استقطبت أصول «إعمار مولز» التي تشمل «دبي مول» و«دبي مارينا مول»، و«مجمع الذهب والألماس» و«سوق البحار»، ومراكز التسوق ضمن المجمعات السكنية، أكثر من 99 مليون زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. واستقطب «دبي مول» تحديداً، وهو أكثر وجهات التسوق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم، نحو 61 مليون زائر خلال الفترة نفسها. وحافظت معدلات الإشغال على أدائها القوي بنسبة 92% حتى نهاية الربع الثالث. وسجلت نمشي المملوكة بالكامل لشركة إعمار مولز، مبيعات بلغت قيمتها 689 مليون درهم خلال تسعة أشهر بزيادة 14%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت نمشي نمواً في مبيعاتها ب 20% خلال الربع الثالث بقيمة 267 مليون درهم، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من عام 2018 التي بلغت 223 مليون درهم.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، عضو مجلس إدارة «إعمار مولز»: «تكرس إعمار مولز جهودها لتطوير كل ما يثري تجربة العملاء، وهو ما يحقق النمو المستدام، سواء من خلال مراكز التسوق أو عبر متجر «نمشي» للتسوق الإلكتروني المملوك بالكامل من قبلنا.

وفي ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها قطاع تجارة التجزئة، سنواصل مواكبة تبني أحدث التقنيات لتقديم تجارب تناسب تطلعات العملاء، مع توفير خدمات ما بعد الشراء وتعزيز ولاء العملاء، ما يجعل مراكزنا الوجهة المفضلة للتسوق». تستمر «إعمار مولز» في تعزيز بنيتها التحتية في قطاع تجارة التجزئة مع افتتاح مشروع توسعة «زعبيل» لربط «دبي مول» ب «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد» وشارع المركز المالي. ويضيف المشروع الجديد نحو 3000 موقف للسيارات في «دبي مول»، الأمر الذي يضمن قدراً أكبر من التسهيلات للزوار.

وتعتزم «إعمار مولز» افتتاح «دبي هيلز مول» في عام 2020 في «دبي هيلز استيت»، الذي يوفر نحو مليوني قدم مربعة مساحة إجمالية قابلة للتأجير، ويضم نحو 550 متجراً للتجزئة ووجهة ترفيهية، كما يحتضن المركز التجاري أربعة مراكز ترفيهية عائلية رئيسية، بالإضافة إلى مجمع لدور العرض السينمائي «سينبليكس»، ومتجر هايبر ماركت، وسبعة متاجر كبرى رئيسية، وما يزيد على 7000 موقف للسيارات. وعلى صعيد المراكز التجارية ضمن المجمعات السكنية، تقوم «إعمار مولز» بإعادة تطوير «قرية السهول» لإضافة نحو 95 ألف قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، ومن المقرر استكمال المشروع في عام 2020.