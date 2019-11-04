«البَحرة» محور «بنى مؤقتة» في «421»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح معرض421 مساء أمس الأول معرض «بنى مؤقتة» للفنانة والمهندسة المعمارية تالين هزبر، ويتناول دور الطبيعة والهندسة المعمارية في نقل ملامح التراث الثقافي، من خلال التركيز على تأثير استخدام النوافير المعروفة باسم «البَحرة»، والتي تتوسط ساحات البيوت السورية التقليدية.

ويعد المعرض الذي يستمر حتى 29 ديسمبر، تجسيداً لمساعي «421» لتسليط الضوء على الإبداعات الفنية الإقليمية من كل أنحاء المنطقة؛ إذ تتطرق إبداعات هزبر إلى تأثير المياه في السياق الاجتماعي من خلال استخدام وسائط متنوعة.

وقال فيصل الحسن مدير «معرض421»: «يختبر جمهور «بنى مؤقتة» تفاصيل البيت السوري التقليدي، وما يتضمنه من سياق اجتماعي وثقافي ترويه البَحرة. ويعكس تصميمها الساكن والمياه المنسابة بشكل مستمر فيها، حالة متباينة تخاطب خيال وأحاسيس المهتمين بفنون التصميم المعماري في المنطقة».

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