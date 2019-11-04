انقسام لبناني في «أحد الوحدة» ودعوات إلى الإضراب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات:

احتشد آلاف المتظاهرين في «أحد الوحدة»، أمس، في شوارع بيروت ومدن لبنانية أخرى مجددين مطالبتهم برحيل الطبقة السياسية الفاسدة كلها، بعد ساعات من تجمّع كبير على طريق القصر الجمهوري شارك فيه مناصرون للرئيس ميشال عون تعبيراً عن دعمهم له، فيما دعا الرئيس ميشال عون أنصاره الى الاتحاد مشيراً الى وجود خارطة طريق إصلاحية مؤلفة من ثلاث نقاط: «الفساد والاقتصاد والدولة المدنية».

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واستعادت التظاهرات والاحتجاجات الشعبية زخمها القوي، حيث احتشد المتظاهرون من مختلف الفئات والطبقات والشرائح العمرية في الساحات والميادين الرئيسية بكافة المحافظات على نحو كبير، رفضاً لما اعتبروه «حالة المماطلة وشراء الوقت» في تحديد مواعيد الاستشارات النيابية للتكليف برئاسة الحكومة الجديدة وتأليفها. واحتشد آلاف اللبنانيين مساء أمس في ساحة الشهداء بالعاصمة اللبنانية بيروت، وطرابلس، وصيدا والنبطية وصور وكفرمان بالجنوب. وأطلق اللبنانيون وسم «يوم الوحدة» بهدف إسقاط النظام السياسي الحاكم في البلاد، واستكمال الضغط لتشكيل حكومة اختصاصيين غير مسيسة ترضي الشارع. ورفع المتظاهرون في ساحتي الشهداء ورياض الصلح الأعلام اللبنانية ولافتات مطالبة بإسقاط النظام. وأطلقوا شعارات بينها «ثورة!» و«الشعب يريد إسقاط النظام» على وقع أغان وطنية وتصفيق. ونزل مئات الأشخاص إلى مدن جنوبية بينها صور والنبطية، وإلى صيدا، في إطار مواصلة حراكهم والمطالبة بتسريع تشكيل حكومة، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. ونُظمت مسيرة نسوية من المتحف الوطني شرق بيروت إلى ساحة الشهداء المجاورة بمشاركة المئات، ورفعت لافتات كُتب على إحداها «ثورتنا ثورة نسوية». وهتف المشاركون «يلا ثوري يا بيروت» و«علّي الصوت والذكورية ستزول» و«علّي الصوت على الأبوية ببيروت». وكان آلاف المتظاهرين احتشدوا مساء السبت في طرابلس كبرى مدن شمال لبنان، بعد أن قدموا من مناطق لبنانية عدة للمشاركة في تظاهرات المدينة التي لم يتراجع زخمها منذ اليوم الأول للحراك.

وعلى طريق القصر الجمهوري، توافد اللبنانيون المؤيدون والداعمون للرئيس عون من المناطق والاقضية كافة، مطالبين عون بمحاربة الفساد وتحقيق المطالب وفق آلية قانونية ودعم الخطة التي طرحها، والتوجه الى المجلس النيابي لتشريع القوانين واسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية. وقال عون في خطاب من داخل القصر الرئاسي تم بثّه أمام الحشود عبر شاشات ضخمة وعبر قنوات التلفزة «أدعو الجميع إلى الاتحاد». واعتمد عون خطاب تهدئة رافضاً أن تكون هناك «ساحة ضد ساحة وتظاهرة ضد تظاهرة لأن الساحات الجديدة تحتاج إلى دعم وجهد»، في إشارة إلى التظاهرات التي تعمّ البلاد منذ أسبوعين. وأضاف «رسمنا خارطة طريق مؤلفة من ثلاث نقاط: الفساد والاقتصاد والدولة المدنية» من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. ودعا إلى توحيد الساحات فقال «نحتاج إلى جهدكم. إلى ساحة مؤلفة منكم ومن الذين يتظاهرون للدفاع عن حقوقكم».

وتحدث زعيم التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، أمام الحشود فقال منتقداً تحركات المحتجّين «بدلاً من قطع الطرقات على الناس فلنقطع الطريق على النائب الذي يرفض إقرار القوانين وعلى السياسي الذي يهرب من المحاسبة وعلى القاضي الذي لا يريد المحاسبة ولا تطبيق القانون»، واعداً بمحاسبة الفاسدين. وقال إن شعار «كلن يعني كلن» في ساحات لبنان «ينبغي أن يكون للمساءلة وليس للظلم»، داعياً لعدم اتهام الجميع بالفساد. وأشار إلى أن وزراء ونواب التيار الوطني الحر رفعوا السرية المصرفية عن حساباتهم. واعتبر باسيل أن بعض مطالب المتظاهرين تعجيزية ومدمرة للاقتصاد، وأعلن أننا نفخر بتحويل لبنان إلى بلد نفطي. وقال إنه لا ينبغي أن تنتهي الثورة ببقاء الفاسدين ورحيل الأوادم، موضحاً أن الهدف الأساسي للأحداث الأخيرة في لبنان هو إسقاط العهد. وتعليقاً على كلمتي عون وباسيل، غرد زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، على تويتر: عدنا إلى المربع الأول مع كلام شعبوي فارغ يعود إلى 30 عاماً مضت.