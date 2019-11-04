شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتجه إلى العصيان المدني.. وقادته يراوغون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

واصلت مدارس ومؤسسات حكومية عدة، إغلاق أبوابها في أنحاء مختلفة من العراق، أمس الأحد، فيما شهدت شوارع العاصمة بغداد ومحافظات ذي قار، وواسط، وديالى، والديوانية، والبصرة، والنجف والمثنى، وبابل وميسان، وكربلاء، قيام متظاهرين بقطع الطرقات والجسور لتأكيد بدء العصيان المدني والمطالبة بإسقاط النظام، مؤكدين رفضهم للتدخلات الإيرانية في الشأن العراقي عبر لافتات رفعوها في هذا الشأن.

ودعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى استئناف الحياة الطبيعية وفتح أبواب المدارس والجامعات، على أن تستمر التظاهرات. وقال عبد المهدي، إنه جرى تكليف لجنة بالتحقيق في نوعية تسليح قوات الأمن العراقي التي تتعامل مع الاحتجاجات الدائرة منذ أوائل الشهر الماضي، للمطالبة باستقالة الحكومة وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، مشيراً إلى أن عناصر خارجة على القانون تشوه الطابع السلمي للاحتجاجات.

ولفت إلى أن «الشعب عبّر عن رأيه بوضوح في نظامه السياسي والانتخابي وفي أداء ​الحكومة​ والإصلاحات المطلوبة»، مشيراً إلى أن «التظاهرات السلمية لم يعكر صفوها إلا استمرار وقوع الضحايا من المتظاهرين».

ووسط دعوات الناشطين إلى عصيان مدني، تزايدت المشاركة لتشمل نقابات بينها «المعلمون» التي أعلنت إضراباً عاماً أدى إلى شلل في معظم المدارس الحكومية في العاصمة والجنوب. وكانت الهيئات التعليمية أعلنت استجابتها لقرار نقابة المعلمين بإعلان العصيان لمدة خمسة أيام في جميع المدارس، بفروعها الابتدائية والمتوسطة، حيث أغلقت المدارس أبوابها وانضم الطلبة إلى ساحات التظاهر وخرجوا في تظاهرات سلمية في الشوارع، حاملين أعلام العراق، وهتفوا بشعارات للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور العراقي.

وفي بغداد، قام متظاهرون بقطع الطرق الرئيسية في أحياء متفرقة، بينها مدينة الصدر بسيارات لمنع حركة السير في اليوم الأول من الأسبوع في البلاد، بينما قامت القوات الأمنية لاحقاً بإعادة فتح معظم الطرقات التي جرى إغلاقها دون صدامات مع المتظاهرين.

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وشارك متظاهرون آخرون، بينهم طلاب مدارس وجامعات، في إضراب نقابة المعلمين الذي أُعلن الأسبوع الماضي. وأعلنت نقابات المهندسين والمحامين والأطباء، عن إضراب عام كذلك، دعماً للاحتجاجات.

وفي الكوت؛ كبرى مدن محافظة واسط جنوبي بغداد، قال المتظاهر تحسين ناصر (25 عاماً) متحدثاً من ساحة التظاهر وسط المدينة: «قررنا قطع الطريق كرسالة إلى الحكومة بأننا سنواصل تظاهراتنا حتى الإعلان عن سقوط النظام، وطرد الفاسدين والسارقين». وأضاف المتظاهر الذي يعمل في ورشة تصليح للسيارات: «نمنع وصول الموظفين الحكوميين فقط إلى عملهم، ونسمح للعاملين في القطاعات الإنسانية» ومن بينها الطبية والأمنية.

في غضون ذلك، شهدت مدن أخرى جنوبي البلاد، إضرابات مماثلة بينها الديوانية (جنوبي بغداد)، حيث علق المتظاهرون لافتة كبيرة على مبنى مجلس المحافظة كتب عليها: «مغلق بأمر الشعب». وامتنع العديد من الموظفين عن الذهاب إلى أعمالهم في مدينة الحلة بمحافظة بابل جنوبي بغداد، وسط إغلاق لمعظم الدوائر الحكومية.

وفي البصرة أغلقت المدارس الحكومية للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات بداية الشهر الماضي. كما واصل المحتجون إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى ميناء أم قصر؛ أحد المنافذ البحرية الرئيسية لاستيراد المواد الغذائية والطبية وغيرها، للبلاد.

وقال مصدر في الميناء: «انسحبت حوالي 12 سفينة بعد انتظار تفريغ حمولتها في الميناء، إلى مكان آخر، السبت». وتوحي هذه الاعتصامات بدخول الاحتجاجات مرحلة جديدة، لكونها بالفعل أكبر حراك شعبي يشهده العراق منذ عقود.

إلى ذلك، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، في بيان، أمس، الحكومة العراقية وقواتها الأمنية بالتحري عن مصير الناشطة المدنية الطبيبة صبا المهداوي التي اختطفت مساء السبت، من قبل جهات مجهولة في مدينة البياع جنوب غربي بغداد.