عبد الغني يضع حداً لمسيرته الكروية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أكدت تقارير سعودية أن قائد أهلي جدة حسين عبد الغني قرر وضع حد لمسيرته الكروية بعد رحلة مع «المستديرة» استمرت 25 عاماً لعب خلالها لثلاثة أندية سعودية (الأهلي والنصر وأحد) إلى جانب نيوشاتل السويسري وفيريا البلغاري بجانب اللعب لجميع المنتخبات السعودية.

وحسب صحيفة البلاد السعودية يخوض عبد الغني غداً الثلاثاء مباراته الأخيرة عندما يلتقي الأهلي مع الجندل في دور ال64 من كأس الملك.

على خط آخر، واصل النصر حامل لقب دوري المحترفين السعودي سلسلة انتصاراته، وأصبح بعد فوزه على ضيفه أبها 4-0 في ختام الجولة التاسعة ثانياً برصيد 17 نقطة وعلى بعد 3 نقاط فقط من غريمه الهلال المتصدر برصيد 20 نقطة، ويلتقي النصر الأربعاء فريق الفيصلي في مباراة مؤجلة تمنح نتيجة الفوز فيها أحد الفريقين فرصة التساوي مع الفريق الهلالي.

تناوب على تسجيل رباعية النصر المغربي عبد الرزاق حمد الله بواقع هدفين «8 و45» ويحيى الشهري «26» ونور الدين أمرابط «57»، وسجل حمد الله هدفه ال40 في الدوري السعودي للمحترفين على طريقة التشيكي بانينكا في تنفيذ ركلات الجزاء عندما سدد النجم المغربي كرة مخادعة من نقطة الجزاء في وسط مرمى مواطنه عبد العالي المحمدي، وهي المرة الثانية التي يستخدم فيها حمد الله طريقة بانينكا الشهيرة بعد أن كانت المرة الأولى في الموسم الماضي أمام الاتحاد.

وخاض حمد الله 33 مباراة في دوري المحترفين السعودي وبات على بعد 10 أهداف من دخول نادي ال50 هدفاً الذي يتزعمه السوري عمر السومة من 45 مباراة.

من جانبه، اكتسح التعاون ضيفه الشباب بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة، وأصبح التعاون ثامناً برصيد 13 نقطة بينما تراجع الشباب للمركز الخامس باقياً على 15 نقطة.

افتتح مهاجم الرأس الأخضر هيلتون باب التسجيل للتعاون في الدقيقة 18 من ركلة جزاء ولحق الشباب عن طريق الكولومبي اسبريا بالتعادل في الدقيقة 48، بيد أن هجوم التعاون المتواصل أضاف هدفين عن طريق عبد المجيد السواط وتاوامبا «70 و80» والهدف الثالث للأخير كان غاية في المهارة عندما اسقط الكرة من فوق الحارس التونسي بن مصطفى.

وحسم التعادل 2-2 لقاء العدالة والحزم على أرض الأول بالأحساء، سجل ثنائية العدالة المهاجم اندريا «59 و71»، وللحزم إبراهيما ومحمد الزبيدي «22 و93».