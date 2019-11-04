«مربعات مائلة».. إبداعات تعكس قصة مروان رشماوي مع الأبنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: زكية كردي

عن الأبنية التي تحمل قصصاً للتاريخ والحضارة تدور فكرة «المربعات المائلة» التي أبدعها الفنان مروان رشماوي، لهذا كان الأسمنت مع مواد البناء المختلفة كالمطاط والقطران والزجاج هي أدواته لتجسيد روح هذه المباني، وإبراز تفاصيل خيبات الأمل التي قدرت لها، بفعل الظروف التاريخية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة، والتي استطاعت أن توصل صوتها وتثبت حضورها بجدارة كإنجاز فني استثنائي للفنان استحق عنها جائزة بونيفانتن للفن المعاصر لعام 2019، والتي يمنحها متحف بونيفانتن كل عامين، وبهذه المناسبة نظمت مؤسسة الشارقة للفنون بالتعاون مع المتحف بهولندا معرض «مربعات مائلة» الذي افتتح مساء أمس الأول، ويستمر حتى 2 فبراير المقبل.

يضم المعرض ثلاث مجموعات من الأعمال الموزعة على الرواقين 1 و2 في ساحة المريجة، منها مجموعة من القطع المتصلة، والتي تشكل امتداد ساحل لبنان المكون من 12 محافظة ابتداء من صور بالجنوب إلى عكار في الشمال، عبر فيها عن اليابسة بالأسمنت الذي يعتبر العنصر الرئيسي للأعمال المعروضة، ورمز للبحر بشمع العسل ليفصل خط نحاسي بينهما باعتباره مادة ناقلة للطاقة، أما المجموعة الثانية فهي «دعائم» التي بدأ العمل عليها مع بدء انتقال المظاهرات في سوريا من السلمية إلى العنف، لتستحضر مشاهد الحرب الأهلية التي مرت بها لبنان. وقال: شعرت وقتها بأنني يجب أن أعمل على هذه الحالة بمواد بلاستيكية قابلة للتشكيل، وبدأت العمل على الأعمدة التي ترمز إلى الأساس الذي يبنى عليه كل شيء، ليس في العمارة فقط، بل في المجتمع والأخلاق واللغة التي بدأت تتفكك، وهنا أعبر عن واقع المنطقة العربية مع مرحلة الربيع العربي، حيث حاولت التقاط اللحظة الراهنة، أما المشروع الثالث «لو سنحت لي الفرصة»، فهو عبارة عن تجسيد لأعمال المعماري البرازيلي أوسكار نيمايير الذي دعته الحكومة اللبنانية أوائل ستينات القرن الماضي ليصمم مبنى لمعارض دولية ينافس معرض دمشق الدولي، ومعرض بغداد الدولي، وبالفعل أجرى نيمايير دراسة للمشروع، وقرر أن يقيم المبنى ما بين طرابلس البلد، وطرابلس المينا في منطقة البساتين، لكن وجود البيروقراطية في لبنان منع استمرار المشروع، ليبقى الجزء الأسمنتي منه حاضراً حتى اليوم، حاله كحال الكثير من المشاريع غير المكتملة في العديد من البلدان العربية.

أوضحت القيمة الفنية على المعرض زينب أوز أن المعرض يتكون من سلسلتين من الأعمال، إحداهما بتكليف مؤسسة الشارقة للفنون، والثانية عبارة عن مجموعة من الرسومات، وتركز أعمال الفنان على عمليات البناء وعناصرها.

أُسس المعرض

شاركت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، في الكتيب الخاص بالمعرض، وكتبت «وضعت أسس هذا المعرض في أوائل 2017 عندما شاركني مدير متحف بونيفانتن ستيجن هويجتس، سعي المتحف لمنح جائزة بوليفانتن المرموقة للفن المعاصر لعام 2019 لفنان عربي، ولأجد في انضمامي إلى ستيجن هويجتس في هذا المسعى شرفاً كبيراً، ومن ثم عضوية لجنة التحكيم مع الأصدقاء والزملاء المتميزين الذين يتمتعون بمعرفة كبيرة وخبرة في الممارسات الفنية في المنطقة».