العاصفة «إميلي» تنشر الفوضى في سواحل فرنسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 100 ألف أسرة في فرنسا، أمس الأحد بعد أن ضربت العاصفة «إميلي» ساحل البلاد المطل على المحيط الأطلسي، حيث كانت مصحوبة برياح قوية وأمطار. وقالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء «انيديس» إن إدارا «بيرينيه-اتلانتيك» و«لاند» و«جيروند» و«دوردون»، تضررت بشكل خاص. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار هبوب رياح قوية. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أنه من المتوقع أن تتحرك العاصفة شرقاً، لكن ستفقد قوتها تدريجياً. وأدت العاصفة إلى إلغاء رحلات القطارات وإغلاق الطرق في العديد من المناطق، كما تم تحذير السكان بأن يكونوا في حالة تأهب. كما تعرض القسم الجنوبي الشرقي من فرنسا لاحوال جوية سيئة وفيضانات مفاجئة.

من جانب آخر، أحرز رجال الاطفاء في كاليفورنيا تقدماً في احتواء حريق جديد في جنوب الولاية فيما يجاهدون لإخماد حريق أكبر في شمالها. واندلع ما أطلق عليه اسم «ماريا فاير» الخميس، في أجواء جفاف في مقاطعة فينتورا، على بعد 105 كيلو مترات شمال غرب لوس انجلوس، ما أدى إلى فرار آلاف الأشخاص وتعريض أكثر من 2500 مبنى للخطر.

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وقال مسؤولو مكافحة الحرائق في كاليفورنيا إنّ الحريق امتد إلى 9412 فداناً بحلول مساء أول أمس السبت، لكن تم احتواؤه بنسبة 30 بالمئة. وصرح المسؤولون بأن هذا التقدم جاء على الرغم من الهبوط الإجباري لمروحيات مكافحة الحرائق بعد أن شوهدت طائرتان مسيّرتان على الأقل تحلقان في المنطقة، ما شكّل خطراً لإمكان حدوث اصطدام.

وفي مقاطعة سونوما حيث تكثر زراعة كروم العنب في شمال سان فرانسيسكو، حاصر رجال الإطفاء حريق «كينكايد فاير»، الأكبر في الولاية هذا الموسم وأتى على 77 ألف فدان حتى مساء السبت. وقال مسؤولون إنّ الحريق تم احتواؤه بنسبة 75 بالمئة.

ودفعت الحرائق حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم إلى إعلان حالة الطوارئ في كامل الولاية التي لم تشهد أمطاراً منذ عدة أشهر. (وكالات)