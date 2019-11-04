وزراء بحكومة الإمارات: ملتزمون بتعزيز التعاون العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ركزت أعمال جلسات الدورة الرابعة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على استشراف المستقبل ووضع تصورات وحلول عملية للتحديات المستقبلية في مختلف القطاعات الأكثر ارتباطاً في حياة الناس، بهدف رسم خريطة التوجهات المستقبلية، وصناعة تغيير إيجابي في حياة ومستقبل الشعوب في كل أنحاء العالم.

وأكد عدد من الوزراء في حكومة الإمارات التزام الدولة بتعزيز التعاون العالمي الهادف لخير المجتمعات، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة البشر، مشيرين إلى أن استضافة دبي لأعمال الدورة الرابعة من اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، عزّز من مكانة الإمارات كوجهة عالمية لاستشراف المستقبل، ما يعكس ثقة العالم بدورها في صناعة وقيادة المستقبل لإيجاد أفضل الحلول والممارسات لمختلف التحديات المستقبلية في كل القطاعات.

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات، وبفضل الدعم والتوجيه اللذين تقدمهما القيادة الرشيدة، حققت إنجازات عدة وباتت نموذجاً عالمياً في كثير من القطاعات، وبالأخص قطاع العمل البيئي والمناخي، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة لا يقتصر على توفير كل الممكنات لتعزيز معدلات الإنجاز والنمو والتطور، بل يمتد إلى وضع رؤى لاستشراف المستقبل، وتوفير المتطلبات كافة.

وأضاف أن اجتماعات مجالس المستقبل العالمية تمثل إحدى المبادرات الهامة التي أوجدتها القيادة الرشيدة لرسم ملامح مستقبل مستدام، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة عالمياً، واستعراض تجربة الدولة، ومنجزاتها.

وأضاف أن التحركات الميدانية للقيادة الرشيدة تمثل حافزاً قوياً لكل المسؤولين والمختصين، وحتى الجمهور العادي، للتفاعل والتعاون وبذل كل الجهود لإعلاء راية الدولة وتعزيز تنافسيتها إقليمياً، وعالمياً.

من جانبها، قالت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تسمو كل يوم ضمن أعلى قائمة الدول التي تضطلع بمسؤولية تنموية عالمية أفقها الإنسان في أي مكان، وهدفها خدمة البشرية واستشراف أفضل مستقبل للعالم بأسره، ومن أجل ذلك فهي تبذل أقصى الجهود، وتضع كل الاعتبارات التنموية رهن جودة حياة الإنسان.

وتابعت وزيرة تنمية المجتمع قائلة: يشرفني أنني عضو في مجلس مستقبل أجندة المساواة والشمول الجديدة ضمن مجالس المستقبل العالمية، وهذه العضوية تستوجب علينا أن نكون عند مستوى الطموح بمسؤولية من أجل تعزيز التوازن الاجتماعي.. مشيرة إلى أن حجم المشاركة في المجالس والمتمثل في 700 من وزراء وخبراء وعلماء ومستشرفي المستقبل من 70 دولة، في 41 مجلساً لاستشراف مستقبل أهم القطاعات الحيوية وتحديد التوجهات المستقبلية لها، يرسّخ ثقة وثقل هذه المجالس، وأهمية دورها في توفير سبل أمان لممارسات عالمية.

من جانبه، أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، على أن دولة الإمارات باتت وجهة عالمية لاستشراف تكنولوجيا المستقبل في القطاعات كافة؛ بفضل رؤية القيادة الرشيدة، ودعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأوضح أن مجلس مستقبل الإعلام والترفيه والثقافة يناقش أبرز التحديات التي تؤثر في قطاع الترفيه والمعلومات من ناحية الدقة، والمصداقية، والتحديات، خاصةً في ظل الثورة الصناعية الرابعة واعتماد التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي بتطبيقاتها المتنوعة.

من ناحيتها، أكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن مجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون العالمي الهادف لخير المجتمعات، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقالت عهود الرومي في تصريح بمناسبة انطلاق أعمال الدورة الرابعة لمجالس المستقبل العالمية، إن التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات تتطلب التعاون، وتكثيف الجهود الدولية لاستشراف تحديات مستقبل القطاعات الحيوية وتصميم الحلول المبتكرة وتوحيد الرؤى والتوجهات لمواجهتها.

وأضافت أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قطعت أشواطاً مهمة في الإعداد للمستقبل بالاستفادة من الإمكانات التي توفرها أدوات الثورة الصناعية الرابعة، لتصميم الحلول الكفيلة بتحسين جودة حياة المجتمعات.

بدورها، أكدت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، أن الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية تعد فرصة لتعزيز العمل الدولي وتكريسه للقضاء على مختلف التحديات والقضايا النوعية من حولنا في العالم، وعلى رأسها القضاء على الجوع لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضافت: لدينا الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتتضمن مجموعة مبادرات رئيسية قصيرة وطويلة المدى، ضمن رؤية عام 2051، وتركز على 5 توجهات استراتيجية: تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، والحد من فقد وهدر الغذاء، وسلامة الغذاء ونظم التغذية، وإدارة المخاطر والأزمات الغذائية.

من جانبها، أكدت سارة الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، على أهمية مجالس المستقبل العالمية في تعزيز الدور الإنساني للعلوم والتكنولوجيا بهدف خدمة البشرية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات اختارت شراكة متكاملة ومتبادلة مع المنتدى الاقتصادي العالمي من أجل تعزيز استراتيجياتها العِلمية، وتقديم يد العون لكل المؤسسات والحكومات لتصميم مستقبل أفضل للعالم.

وانطلقت أعمال الدورة الرابعة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، أمس، في مدينة جميرا، وبمشاركة 700 من مستشرفي المستقبل والخبراء والعلماء من 70 دولة، يجتمعون في 41 مجلساً لبحث مستقبل أهم القطاعات الحيوية، واستشراف التحديات المقبلة لرسم خريطة التوجهات المستقبلية وصناعة تغيير إيجابي في حياة المجتمعات والشعوب.