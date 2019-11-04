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احتجاجات العراق.. متظاهرون ينصبون الخيام للاعتصام فى "فك شرقى" بالديوانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة السومرية نيوز العراقية، أن المتظاهرون فى محافظة الديوانية فى العراق، نصبوا خيمًا للاعتصام فى ساحة قضاء عفك شرقى.

 وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ 25 أكتوبر الماضى تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلا عن المطالبة بالإصلاح، تصاعدت وتيرتها ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الأمنية.

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