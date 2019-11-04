بمشاركة أمريكية وسعودية.. انطلاق مناورات بحرية دولية بالعقبة والخليج

الرياض / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأحد، انطلاق مناورات بحرية بمشاركة 56 دولة على رأسها الولايات المتحدة.

وقالت، في بيان، إن "القوات البحرية الملكية السعودية شاركت في فعاليات التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات (imx19)".

وأوضحت أن المناورات "انطلقت فعالياتها اليوم من قيادة البحرية المركزية الأمريكية في المنطقة الممتدة من خليج العقبة إلى شمال الخليج العربي".

وأشارت إلى "استقبال الملحق العسكري السعودي في المنامة فهد بن إبراهيم الثنيان، القوات البحرية السعودية المشاركة في التمرين، في قاعدة ميناء سلمان البحرية في البحرين".

Advertisements

وأشارت إلى "مشاركة 56 دولة و7 منظمات عالمية في المناورات، التي ستنفذ على مرحلتين"، دون أن توضح مدة المناورات.

والمرحلة الأولى، تشمل وفق البيان "التدريب النظري والأكاديمي وذلك بوضع الفرضيات التي تعيق حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة العالمية ومن ثم تحليلها وإيجاد طرق الحل البديلة وذلك بوجود وإشراف من كلية الحرب الأمريكية".

أما المرحلة الثانية من المناورات "فتشمل إبحار جميع السفن القتالية المشاركة وإجراء المناورات التي تخص عمليات الأمن البحري المختلفة بهدف تحييد أي تهديد يشكل خطراً على خطوط المواصلات البحرية الدولية".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.