عبد المهدي يبحث مع وفد أمريكي مستجدات الساحة العراقية

العراق/ محمد وليد/ الخليج 365

بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مع وفد أمريكي سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الخطط والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة العراقية.

جاء ذلك، خلال استقبال عبد المهدي، الأحد، وفدا من مجلس النواب الأمريكي برئاسة رئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس آدم سميث، حيث تم خلال اللقاء بحث حزمة الإصلاحات والعلاقة بين البلدين.

وحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء حصلت الخليج 365 على نسخة منه، أكد عبد المهدي أن "العراق يحرص على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة ومع محيطه العربي والإقليمي، وأن الحكومة جادة بعملية الإصلاح منذ بداية تشكيلها وماضية بتنفيذ خططها وإجراءاتها الإصلاحية".

وأضاف البيان أن "الحكومة قدمت العديد من مشاريع القوانين التي تلبي حقوق ومطالب الشعب العراقي في إصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية، وتحقيق تطلعات العراقيين في العيش الكريم، إلى جانب السعي المتواصل لزيادة فرص العمل وجذب الاستثمارات، وتوفير أجواء آمنة ومستقرة تساعد على دفع عجلة الإعمار".

Advertisements

وذكر البيان أن رئيس الوفد الأمريكي آدم سميث أكد على "استمرار التعاون بين البلدين في جميع المجالات، خاصة مكافحة الإرهاب، والتنسيق مع الحكومة العراقية فيما يخص التعاون العسكري".

وأعرب سميث عن "دعم واشنطن للحكومة العراقية وإجراءاتها الإصلاحية، وأدائها لواجباتها الدستورية، ولجهودها في الاستجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب العراقي في ضوء حق التظاهر السلمي"، حسب البيان.

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات أدت إلى أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.