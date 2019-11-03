فيديو.. وزير التعليم السعودى: التحقيق فى زيارة قيادى لمدارس بنات بشكل مفاجئ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية أن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، وجه اليوم الأحد، بالتحقيق في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية. وأظهر مقطع الفيديو أحد قيادات التعليم خلال جولة تفقدية لإحدى مدارس البنات في وقت الدوام الرسمي وبحضور معلمات. Advertisements

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