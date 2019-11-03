مع تلاشي "كيار".. الخليج يتأهب للعاصفة المدارية "مها"

مراسلون/ الخليج 365



حذرت دول خليجية، الأحد، مواطنيها من عاصفة مدارية خلال الأيام المقبلة.

والخميس، بدأت عاصفتا "كيار" و"مها" في بحر العرب، فيما قالت تقارير رسمية إن عاصفة "كيار" بدأت في التلاشي، بينما تزداد قوة "مها"، مع احتمال تحولها إلى إعصار.

وقالت هيئة الأرصاد في السعودية، إن "آخر مستجدات الحالة المدارية (مها) تشير إلى تطورها من عاصفة مدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى".

وتوقعت الهيئة في بيان، أن تتطور العاصفة "مها" إلى "إعصار مداري من الدرجة الثانية خلال الساعات الـ 24 المقبلة".

وأكدت تراجع الحالة المدارية "كيار" في بحر العرب، وتلاشيها مع استمرار تأثيرها على أجزاء من خليج عدن والصومال، بهطول أمطار ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج خلال 24 ساعة القادمة.

وأوضحت الهيئة أن التوقعات "لا تزال تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة".

بدورها، قالت هيئة الأرصاد بسلطنة عمان إن "العاصفة المدارية (مها) المتواجدة في بحر العرب تتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى بسرعة رياح حول المركز تصل إلى 65 عقدة".

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وأشارت في بيان، إلى أن العاصفة "تبعد حاليا (الأحد) 850 كم عن أقرب نقطة في السلطنة (رأس مدركة) مع استمرار تحركها بإتجاه الشمال/ الشمال الغربي نحو وسط بحرالعرب".

وذكر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن العاصفة المدارية "مها" في بحر العرب "تطورت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى".

كما توقع في بيان أن يصل الإعصار إلى الدرجة الثانية بسرعة رياح حول مركزه تصل إلى 160 - 170 كم / الساعة خلال 24 ساعة القادمة، ثم ينحرف باتجاه شمال شرق، الثلاثاء.

وعن تأثير الإعصار على الإمارات، أوضح البيان أنه من "المرجح اضطراب الموج ليل الأحد في بحر عمان، وقد يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي خلال المد العالي في الفترة من الاثنين إلى الأربعاء".

وحذر من "توقعات بأن يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من ساحل الدولة الشرقي نتيجة للعاصفة المدارية (مها) ابتداء من يوم غد الإثنين".

كما دعا إلى توخي الحذر والابتعاد عن شواطئ السواحل الشرقية.

وأدت العاصفة "كيار" إلى هطول الأمطار وارتفاع أمواج على سواحل سلطنة عمان واليمن، وهي أول عاصفة إعصارية فائقة فوق المحيط الهندي الشمالي منذ 2007، وفق تقارير محلية.

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