الأردن.. انتهاء إضراب موظفي "أونروا" بعد الاستجابة لمطالبهم

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، انتهاء إضراب موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بعد التوصل إلى اتفاق مع الوكالة.

وأفادت الوزارة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "الإضراب، الذي بدأ اليوم، انتهى بموجب اتفاق تم التوصل إليه بعد مفاوضات أجرتها وزارة الخارجية بالتشاور مع لجنة المتابعة (التابعة لاتحاد العاملين المحليين في الأونروا) ومع إدارة الوكالة الأممية".

وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي، في البيان نفسه، إن "الاتفاق أخذ بعين الاعتبار المطالَب المشروعة للعاملين وظروف الوكالة المادية وقبل كل ذلك مصلحة اللاجئين وحقوقهم في العيش بكرامة وفي التعليم وفِي العناية الصحية".

واعتبر أن حماية وكالة "أونروا" التي تواجه تحديا وجوديا، "أولوية في السياسة الخارجية الأردنية".

في السياق، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أنه بموجب الاتفاق، سيحصل الموظفين بمؤسسات الأونروا بالأردن من الدرجة الوظيفية الثانية حتى الثامنة على علاوة تبلغ 100 دينار أردني (140 دولارا)، بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.

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كما سيتم منح جميع الموظفين من الدرجة التاسعة حتى الدرجة الوظيفية العشرون على زيادة قدرها 70 دينارا (قرابة 100 دولار) بما يشمل قطاعات الصحة وصندوق التمويل الصغير، بداية من يناير.

وبدأ موظفو "أونروا" في الأردن، اليوم، إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بعلاوة مالية.

ويبلغ عدد العاملين في الوكالة بالأردن نحو 7 آلاف موظف.

وتأسست "أونروا"، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ.

وتواجه الوكالة الأممية أزمة كبيرة بالتمويل، حيث قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 31 أغسطس/ آب 2018، وقف تمويلها كليا لـ"أونروا"؛ بدعوى معارضتها لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات من جانب إسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.