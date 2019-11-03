الهلال يكتسح عرعر برباعية

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق الهلال فوزا سهلا على حساب ضيفه عرعر، بنتيجة 4-1 خلال اللقاء الذى أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب “مدينة جامعة الملك سعود الرياضية” في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
سيطر الزعيم علي مجريات اللعب من البداية، لكن لاعبوه لم يحسنوا استغلال الفرص التي سنحت لهم.
وجاء هدف التقدم للهلال في الدقيقة 45بنيران صديقة عن طريق عادل هماني بالخطأ في مرماه في مرماه، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0.
وفي الشوط الثاني تمكن النجم محمد الشلهوب من إضافة الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 58.
وتمكن كارلوس إدواردو أوليفيرا من وضع بصمته بالهدف الثالث في الدقيقة 81، قبل أن يختتم هتان سلطان باهبري الرباعية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بنتيجة 4-1، ويتأهل إلى دور الـ32 من البطولة.
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