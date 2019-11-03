iOS 13.2.. عدوانية زائدة في قتل التطبيقات

صحيفة الخليج الالكترونية

يعاني إصدار iOS 13.2 من مشكلة خطيرة تؤثر على الأداء، إذ اشتكى عدد متزايد من مستخدمي هواتف آيفون وحواسيب آيباد من مشكلة سوء إدارة نظام ذاكرة الوصول العشوائي والعدوانية الزائدة في قتل تطبيقات ومهام الخلفية، ما أدى إلى إعادة تحميل تطبيقات، مثل سفاري، ويوتيوب بشكل متكرر عند إعادة فتحها.

ويبدو أن استخدام iOS 13.2 قد يكون مزعجًا جدًا للمستخدمين فيما يتعلق بتعدد المهام عبر العديد من التطبيقات، وذلك وفقًا للعديد من الشكاوى الخاصة بالمستخدمين، والأسوأ من ذلك، أن هذا هو الحال حتى إذا كان لديك iPhone 11 Pro أو iPad Pro.

ويميل نظام iOS 13.2 إلى إعادة تحميل التطبيقات في كل مرة يدخل المستخدم إلى تلك التطبيقات من الخلفية، بالرغم من عدم مرور الكثير من الوقت، ويفقد المستخدم نتيجة لذلك كل ما يفعله أو يشاهده، مما يجعل تعدد المهام أكثر صعوبة.

تكرار إعادة التحميل

وقال أحد المستخدمين إنه ترك تطبيق يوتيوب في الخلفية لمدة دقيقة واحدة فقط للرد على رسالة نصية، لكن عند عودته إلى تطبيق يوتيوب على هاتف iPhone 11 Pro كان النظام قد أعاد تحميل التطبيق بدلًا من جلبه من الخلفية وفقد مقطع الفيديو الذي كان يشاهده.

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وكان لدى أشخاص آخرون تجارب مماثلة، إذ اشتكوا من استمرار تطبيق يوتيوب في التحديث في كل مرة يتوقفون فيها مؤقتًا عما يشاهدونه. وقال مستخدم آخر إنه يتعذر على متصفح سفاري الاحتفاظ بأي علامة تبويب مفتوحة في الخلفية.

ويبدأ التطبيق عمله في كل مرة من الصفر كأنه غير موجود في الخلفية، ويبدو أن iOS قد عاد إلى ما قبل عصر تعدد المهام. كما تم نشر مجموعة من الشكاوى المماثلة في منتدى دعم آبل، وتويتر، و Reddit وغيرها من الطرق.

وأبلغ بعض المستخدمين عن فقد مسودات كاملة من رسائل البريد الإلكتروني لمجرد أنهم انتقلوا إلى تطبيق سبوتيفاي أو الكاميرا. ومن الواضح أن التعامل مع الأخطاء التي تؤثر على قدرتك على القيام بمهام متعددة على الهاتف تشكل أمرًا محبطًا للغاية، خاصة إذا كان لديك أحد أغلى أجهزة آبل.

وعانى مستخدمو آبل من التشتت فيما يتعلق بجدول الإصدار التجريبي والإصدار العام النهائي لنظام iOS 13، لكنهم افترضوا أن الكثير من المشاكل الرئيسية قد جرى تصحيحها مع طرح الإصدار iOS 13.2.

يذكر أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان هذا خطأ في نظام التشغيل iOS 13 أو ربما شيء متعلق بأحدث إصدار من نظام التشغيل iOS 13.2.