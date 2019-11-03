إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شرعت الجهات المختصة في إنفاذ تطبيق الضوابط الخاصة بلائحة الذوق العام بالمملكة، بعدما وافق عليها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف والتي حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية تتراوح بين 50 و6000 ريال وتشمل: Advertisements

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