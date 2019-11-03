المتظاهرون اللبنانيون يدعون لإضراب عام غدا وإجراء انتخابات نيابية مبكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المتظاهرون فى لبنان الى إضراب عام غدا وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ، حسبما أفادت، قناة "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.
كما طالب المتظاهرون بحكومة تكنوقراط مصغرة لإدارة الأزمة المالية ومحاربة الفساد، وقطع المحتجون جسر الرينغ في بيروت وطرقا أخرى شمالي لبنان وشرقه.
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