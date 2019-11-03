شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة معا: المقاومة الفلسطينية تستهدف طائرة بدون طيار حلقت فى أجواء القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن المقاومة فى قطاع غزة تمكنت من إسقاط طائرة بدون طيار فى أجواء القطاع . Advertisements وكانت طائرة بدون طيار حلقت فوق القطاع مساء اليوم الأحد للقيام بعمليات تصوير، لكن تم استهدافها بصاروخ للمقاومة.

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