شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرج عن وزير شؤون القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي عقب التحقيق معه.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الوزير الهدمي من منزله في مدينة القدس المحتلة اليوم واقتادته إلى مقر سجن المسكوبية الاحتلالي، حيث أخضعته لتحقيق مكثف ومتواصل.

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يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي تعتقل فيها سلطات الاحتلال الوزير الهدمي منذ توليه مهام منصبه في منتصف شهر إبريل الماضي.