انستجرام وفيس بوك يسعيان لمنع الإيحاءات الجنسية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض حاليا كل من انستجرام وفيس بوك حربا جديدة على المحتوى الذى يضم "إيحاءات جنسية"، حيث اختارا أن يبدآ حملتهما بـ"الرموز التعبيرية"، وفق ما ذكر موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.



وبحسب "سكاي نيوز"، ففي يوليو الماضي، حدث الموقعان الاجتماعيان "المعايير"، التي يجب أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بـ"التعبير الجنسي" المسموح استخدامه، وأوضح التقرير أن فيس بوك وانستجرام أقرا بأن الرموز التعبيرية مثل "الباذنجان أو الخوخ" يمكن اعتبارها "موحية جنسيا". وتابع أن استخدام هذا النوع من الرموز التعبيرية بشكل متكرر قد يؤدي إلى وضع علامة على حساب المستخدم أو حظره، وتمنع معايير الاستخدام، المنشورة على موقع فيس بوك، استخدام "العناصر الموحية" التي لها علاقة بالعري والجنس والمحادثات الخاصة بهذا الشأن. من جهته، كشف انستجرام لـ"نيويورك بوست" قائلا "ستتم إزالة أي محتوى يضم رموزا تعبيرية أو صورا أو محادثات جنسية.. نحن لا نخوض الحرب ضد الرموز التعبيرية فحسب".

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