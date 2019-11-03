شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يستقبل الأمير تركى بن محمد بن فهد عضو مجلس الوزراء السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة،بقصر الصافرية ، اليوم، الأحد، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودى.

ونقل الوزير السعودى للعاهل البحرينى تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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وقد رحب الملك حمد بن عيسى بالوزير السعودى، منوها بالعلاقات الاخوية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.