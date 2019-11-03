شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى السعودى يؤكد حرصه تعزيز العلاقات مع مجلس الشيوخ الفرنسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، اليوم ،الأحد، أن المجلس حريص على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس الشيوخ الفرنسي؛ بما يسهم في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ، أن ذلك جاء خلال لقائه وفد مجلس الشيوخ في فرنسا برئاسة رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية جان ماري بوكيل الذي يزور المملكة.



‏‎ وأشاد نائب رئيس مجلس الشورى بمستوى العلاقات التي تربط البلدين، على مستوى القيادة، وعلى كافة الأصعدة: سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، وبشكل خاص على المستوى البرلماني وحجم التبادل التجاري بين البلدين، معربًا عن أمله في فتح آفاق جديدة من التعاون وبناء جسور من التعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين.

‏‎ من جانبه أشاد رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية بمجلس الشيوخ الفرنسي بالتطور الملحوظ والنمو الذي تشهده المملكة العربية السعودية في كافة المجالات مع تمسكها بتقاليدها العريقة.

من ناحية أخرى عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفرنسية بمجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو اللجنة الدكتور نايف بن هشّال الرومي، مع الوفد الفرنسي برئاسة جان ماري بوكيل لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلسين.