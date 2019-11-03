شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية يوم 7 أو 8 نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت حسناء بن سليمان، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، بأنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية لـ"الانتخابات التشريعية" فى يوم 7 أو 8 نوفمبر الجارى، عقب صدور أحكام القضاء النهائية فيما يخص الطعون.

وكان عماد الغابرى، رئيس مصلحة الاتصال بالمحكمة الإدارية، أعلن أن الجلسة العامة القضائية ستبدأ اعتبارا من، غد الإثنين، فى إصدار الأحكام المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية وستتولى فى هذا الخصوص إصدار 25 حكما، بينما سيتم إصدار باقى الأحكام يوم الأربعاء المقبل، وسيكون المجموع 36 حكما فى النزاع المتعلق بنتائج الانتخابات التشريعية، وهى أحكام نهائية وباتة.

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يشار إلى أن الانتخابات التشريعية جرت فى 6 أكتوبر الماضى، وأسفرت عن فوز حزب "حركة النهضة" بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.