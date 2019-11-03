شكرا لقرائتكم خبر عن عضو فى مجلس السيادة بالسودان يؤكد حرص الحكومة على تحقيق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صديق تاور، عضو مجلس السيادة السودانى، حرص الحكومة على تحقيق السلام الشامل فى جميع أنحاء السودان.

وأكد تاور، لدى لقائه اليوم الأحد مع وفد من الخبراء فى مجالات السلام والقانون، أن السلام يعتبر من أولويات الحكومة الانتقالية.

وقالت الدكتورة زحل محمد الأمين، الخبيرة الدستورية وأستاذة القانون الدولى بجامعة النيلين، فى تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن الاجتماع مع عضو مجلس السيادة، ضم عشرة من الخبراء فى المجال القانونى والسياسي، وجاء بدعوة من مجلس السيادة لمناقشة ملف السلام والأجندة المدرجة على طاولة المفاوضات، بهدف الوصول إلى حل عادل لقضايا السلام بالبلاد.

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وأكدت أن اللقاء تناول عددا من القضايا الاستراتيجية والفنية المتعلقة بالسلام، إلى جانب المسارين السياسى والإنسانى والأسس السليمة للتعامل مع هذا الملف بكل جوانبه، للوصول إلى سلام شامل، وإيجاد أرضية مشتركة يقف عليها الجميع.

ولفتت إلى أن اللقاءات ستتواصل للوصول إلى رؤية واضحة تراعى متطلبات هذا الملف.