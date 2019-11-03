شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الاحتباس الحرارى يرفع معدلات الإصابة بأمراض سوء التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة، أجراها باحثون في جامعة موناش بأستراليا، عن وجود علاقة وطيدة بين زيادة انتشار الأمراض المرتبطة بمعدلات سوء التغذية بين كل من الأطفال، الشباب، كبار السن، وارتفاع معدل الاحتباس الحراري حول الكرة الأرضية.

ومن بين أشهر الأمراض المرتبطة بسوء التغذية الهزال، هشاشة العظام، تضخم الغدة الدرقية، الكساح، فقر الدم، داء الاسقربوط، والبلاجرا.

ولفت الباحثون إلى أن التغير المناخي سيؤدي كذلك إلى تراجع معدلات توفر الغذاء العالمي بنسبة 3.2%، وبالتالي سيتسبب في حدوث 30 ألف حالة وفاة بسبب نقص الوزن الحاد بحلول عام 2050.

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وتوصلت الدراسة، التي اعتمدت على تحليل بيانات نتائج عينة من المرضى بالبرازيل، في الفترة الممتدة بين عام 2000 و2015، إلى ارتفاع نسبة المرضى بسوء التغذية نحو 2.5% مع كل زيادة في درجات الحرارة بمعدل درجة مئوية خلال المواسم الحارة.

وتدعو الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة PLOS Medicine، إلى ضرورة وضع استراتيجيات لتجنيب الأشخاص التعرض للأجواء الحارة، وعدم الاكتفاء بأنظمة التغذية الصحية وحدها، إذ يتسبب ارتفاع الحرارة في تقليل الشهية، ما يؤدي إلى تراجع رغبتهم نحو التسوق أو الطهي.