شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين يشيد بعلاقات التعاون مع سنغافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وزير الخارجية البحرينى خالد بن أحمد آل خليفة، بعلاقات التعاون بين بلاده وسنغافورة، وما تتسم به من تميز وحرص مشترك فى شتى المجالات خاصة فى مجال تدريب الدبلوماسيين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية البحرينى مع نظيره السنغافورى الدكتور فيفيان بالاكريشنان، اليوم الأحد، على هامش أعمال القمة الـ35 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة فى (بانكوك).

Advertisements

وأكد آل خليفة أهمية استمرار التشاور والتنسيق حول سبل تعزيز العلاقات والمضى بها إلى آفاق ارحب بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين.

من جانبه، أكد وزير خارجية سنغافورة اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية المتميزة مع البحرين، منوهًا بدور المملكة فى ترسيخ الأمن والسلم فى المنطقة.